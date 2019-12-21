Kazan ve bekle

Galatasaray, Göztepe karşısında 3 puana kilitlendi. F.Bahçe ile Beşiktaş’ın karşılaşacağı haftada puan kaybına tahammül yok.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 10 kişilik Ankaragücü karşısında 88. dakikaya 2-0 önde giren Aslan, rakibine yakalanmıştı. Ligde yaşadığı şoku kupada Tuzlaspor'u farklı mağlup ederek atlatan sarı-kırmızılılar bugün Göztepe'ye konuk oluyor. Fatih Terim ve öğrencilerinin tek hedefi zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak. İmparator, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftada öğrencilerini uyararak "Böyle bir fırsata harcama lüksümüz yok. Çıkın ve kalitenizi gösterin. 3 puanı almamız gerekiyor. Hata istemiyorum" ifadelerini kullandı. Bornova'da saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Serkan Tokat düdük çalacak. VAR ekranının başında Atilla Karaoğlan olacak.

ÇİÇEK VERDİLER

Galatasaray, Göztepe deplasmanına gitti. Sarı-kırmızılı kafileyi İzmir'de yüzlerce taraftar karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim'e çiçek veren taraftarlar "İmparator" tezahüratları yaptı. Taraftarlar başta Falcao olmak üzere oyuncular da ilgi gösterdi.

İKİ İSİM SINIRDA

Cimbom'da Göztepe deplasmanı öncesi iki futbolcu sarı kart sınırında. Younes Belhanda ve Adem Büyük bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve gelecek hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakacaklar.

CİMBOM ÜSTÜN

Galatasaray ile Göztepe bugüne kadar 54 kez karşı karşıya geldiler. Söz konusu maçlarda Aslan'ın rakibine karşı 30-11'lik üstünlüğü bulunuyor. Cimbom rakip ağları 80 kez sarstı. Kalesinde 36 gol gördü. İzmir'deki mücadelelerde de Aslan önde. 14 kez kazanıp, 8 defa kaybetti.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Sarı-kırmızılılar bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçtan sadece 2 galibiyet çıkarabildi. 3 de beraberliği olan Aslan, 2 mağlubiyet gördü. Galatasaray dış sahada kazanabileceği maksimum 21 puanın 9'unu kazandı.