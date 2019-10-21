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Zidane: Kazanmak zorundayız
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Galatasaray’la oynayacakları Devler Ligi maçını kazanmaktan başka çareleri olmadığını söyledi. Thibaut Courtois ise, “Savaşacağız” dedi.
Real Madrid'de durumu tartışılan Zinedine Zidane, Galatasaray maçında galibiyet için oynayacaklarını söyledi. MALLORCA yenilgisinin ardından konuşan Fransız çalıştırıcı, "Galatasaray'a karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Yalnızca kazanmak için oynayacağız çünkü başka çaremiz, seçeneğimiz yok" dedi. Kaleci Courtois de, Mallorca karşısında aldıkları yenilgi için "utanç verici" yorumunu yapırken, "Galatasaray maçında sonuna kadar savaşacağız. Bunun sözünü taraftarımıza veriyorum" ifadelerini kullandı.
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