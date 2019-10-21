21 Ekim 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Zidane: Kazanmak zorundayız

Zidane: Kazanmak zorundayız
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.10.2019

teknik direktörü , ’la oynayacakları Devler Ligi maçını kazanmaktan başka çareleri olmadığını söyledi. ise, “Savaşacağız” dedi.

'de durumu tartışılan , maçında galibiyet için oynayacaklarını söyledi. MALLORCA yenilgisinin ardından konuşan Fransız çalıştırıcı, "Galatasaray'a karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Yalnızca kazanmak için oynayacağız çünkü başka çaremiz, seçeneğimiz yok" dedi. Kaleci Courtois de, Mallorca karşısında aldıkları yenilgi için "utanç verici" yorumunu yapırken, "Galatasaray maçında sonuna kadar savaşacağız. Bunun sözünü taraftarımıza veriyorum" ifadelerini kullandı.
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