21 Ekim 2019, Pazartesi
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REAL'E GOLÜ VAR
Florin Andone, Real Madrid'e yabancı değil. Rumen yıldız, 2016-17'de La Liga'da Deportivo formasıyla Real Madrid'e karşı oynadığı maçta 1 gol, 1 asist üretmişti. Kariyerinde toplam 5 kez Real'e karşı forma giyen Florin'in 1 gol, 2 asisti bulunuyor. Andone, "Real'e karşı daha önce oynadım. Bu konuda tecrübeliyim. Bence onları yenecek gücümüz var" dedi.
LUKA MODRİC VE BALE YOK
Real Madrid'de Luka Modric, Gareth Bale ve Luca Vazquez sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı. 21 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor: Courtois, Areola, Altube, Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco, Hazard, Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr. ve Rodrygo.
Andone forvet olmazsa kanatta
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Galatasaray'ın önümüzdeki salı günü İspanyol devi Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı zorlu mücadele öncesi Fatih Terim, çift forvet düşünmese de Florin Andone'yi Falcao ile birlikte sahaya sürmeyi planlıyor.
Fatih Terim, idman eksiğine rağmen doktorların onay vermesi halinde Falcao'yu Real Madrid maçında mutlaka kullanmak istiyor... Ancak çift forveti düşünmüyor. Falcao oynarsa, Sivasspor maçının yıldızı Florin Andone kanada çekilecek. Oynamazsa Andone forvette devam edecek. Yani Rumen, her şartta sahada yer alacak.
REAL'E GOLÜ VAR
Florin Andone, Real Madrid'e yabancı değil. Rumen yıldız, 2016-17'de La Liga'da Deportivo formasıyla Real Madrid'e karşı oynadığı maçta 1 gol, 1 asist üretmişti. Kariyerinde toplam 5 kez Real'e karşı forma giyen Florin'in 1 gol, 2 asisti bulunuyor. Andone, "Real'e karşı daha önce oynadım. Bu konuda tecrübeliyim. Bence onları yenecek gücümüz var" dedi.
LUKA MODRİC VE BALE YOK
Real Madrid'de Luka Modric, Gareth Bale ve Luca Vazquez sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı. 21 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor: Courtois, Areola, Altube, Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco, Hazard, Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr. ve Rodrygo.
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