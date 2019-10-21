21 Ekim 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Andone forvet olmazsa kanatta

Terim R. Madrid maçı kararını verdi! Çift forvet...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.10.2019

'ın önümüzdeki salı günü İspanyol devi 'le Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı zorlu mücadele öncesi , çift forvet düşünmese de 'yi Falcao ile birlikte sahaya sürmeyi planlıyor.

, idman eksiğine rağmen doktorların onay vermesi halinde Falcao'yu maçında mutlaka kullanmak istiyor... Ancak çift forveti düşünmüyor. Falcao oynarsa, maçının yıldızı kanada çekilecek. Oynamazsa Andone forvette devam edecek. Yani Rumen, her şartta sahada yer alacak.

REAL'E GOLÜ VAR

Florin Andone, Real Madrid'e yabancı değil. Rumen yıldız, 2016-17'de 'da Deportivo formasıyla Real Madrid'e karşı oynadığı maçta 1 gol, 1 asist üretmişti. Kariyerinde toplam 5 kez Real'e karşı forma giyen Florin'in 1 gol, 2 asisti bulunuyor. Andone, "Real'e karşı daha önce oynadım. Bu konuda tecrübeliyim. Bence onları yenecek gücümüz var" dedi.

LUKA MODRİC VE BALE YOK

Real Madrid'de , ve Luca Vazquez sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı. 21 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor: Courtois, Areola, Altube, Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco, Hazard, Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr. ve Rodrygo.
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