Yerli ateşi
Fatih Terim, dün 4 yerli ismi ilk 11’de sahaya sürdü... Cimbom zor kazansa da pozisyon sayısı+savaşçı kimliğiyle bu sezon ilk kez taraftarına keyif verdi.
Galatasaray'ın dün akşam heyecan dolu maçta güçlü rakibi Sivas'ı mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların golleri yabancı oyunculardan gelse de, yerli oyuncuların ortaya koyduğu istekli futbol galibiyetin gelmesinde önemli rol oynadı. Teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor karşısında Ömer Bayram, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Emre Mor'u ilk 11'de sahaya sürdü. Bu sezon 9-10, bazen 11 yabancıyla sahaya çıkan Aslan, dün akşam 4 yerli ismiyle galibiyete uzandı.
iLK 11 ŞANSINI iYi KULLANDILAR
Savunmanın sağında cezalı Mariano'nun yerine forma giyen Şener Özbayraklı, Terim'in kestiği Feghouli'nin yerine forma şansı bulan Emre Mor, Japonya Milli Takımı'ndan yorgun dönen Nagatomo'nun yerine şans bulan Emre Taşdemir ile orta sahada Seri'nin yerine görev yapan Ömer Bayram; etkili futbollarıyla hem galibiyette önemli rol üstlendiler, hem de teknik direktör Fatih Terim'in verdiği bu şansı iyi değerlendirmeyi başardılar.
ÖMER BAYRAM DERBİDE CEZALI
Galatasaray'ın 28 yaşında tecrübeli ismi Ömer Bayram, dün akşam gördüğü sarı kart nedeniyle Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Ömer Başram maç sonunda, "Talihsiz bir kart gördüm, bu bana hiç yakışmadı. Beşiktaş maçında arkadaşlarımı yalnız bırakacağım için çok üzgünüm" açıklamasını yaptı.
YILDIZLAR SAKATA GELDİ
SakatlıklarI bulunan yıldız oyuncular Radamel Falcao ve Mario Lemina Sivasspor maçı kadrosunda yer almadı. Aşil tendonundan sakatlığı bulunan Falcao ile uyluğundan sakatlık yaşayan Lemina, 21 kişilik kadroya yazılmadı. BU arada kart cezası olan Mariano da karşılaşmayı tribünden takip etmek zorunda kaldı.
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