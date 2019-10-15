Lemina gidebilir

Cimbom devre arasında Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Fatih Terim, ilk devrede kullanmadığı Martin Linnes'i ikinci bölümde kadroda tutmayı düşünüyor.

Cimbom devre arasında Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Fatih Terim, ilk devrede kullanmadığı Martin Linnes'i ikinci bölümde kadroda tutmayı düşünüyor. Böyle olunca da 2 yabancı ile yollar ayrılacak. Bu ismin Mario Lemina olabileceği iddia edildi. Mariano'nun da Brezilya'ya dönmesi bekleniyor.