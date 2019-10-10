Galatasaray gençlere yöneldi

Yaz transferinde 6 yaşı ilerlemiş oyuncu alan Cimbom gözünü gençlere çevirdi. Listede Hassane Bande (20), Martin Minchev (18) ve Joao Mario (19) gibi yetenekler var.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek yaz transferinde kadrosunu daha çok tecrübeli isimlerle güçlendirmişti. Ryan Babel (32), Jimmy Durmaz (30), Radamel Falcao (33), Adem Büyük (31), Steven Nzonzi (30), Şener Özbayraklı (29) gibi oyuncuları kadrosuna katan Cimbom, artık yüzünü gençlere çevirmiş durumda. Aslan'ın listesinde Hassane Bande (20), Joao Mario (19) ve Martin Minchev (18) var. Galatasaray bu oyuncular için önce kulüpleri sonra da menajerleriyle temas kuracak. Sarı-kırmızılı kulüpte ana hedef geleceğin takımının iskeletini kurmak.

NDIAYE İLE TEMAS

Cimbom'da geçen sezon kiralık olarak forma giye Badou Ndiaye için Stoke City'ye yeni teklif yapılmamıştı. Ancak orta sahanın dinamizmini yitirmesi üzerine Senegalli futbolcu bir kez daha gündeme geldi. Devre arasında 28 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibiyle temas kurulacak. Hedef onu kulübe geri kazandırmak.