10 Ekim 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray gençlere yöneldi

Galatasaray gençlere yöneldi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Yaz transferinde 6 yaşı ilerlemiş oyuncu alan Cimbom gözünü gençlere çevirdi. Listede Hassane Bande (20), Martin Minchev (18) ve Joao Mario (19) gibi yetenekler var.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek yaz transferinde kadrosunu daha çok tecrübeli isimlerle güçlendirmişti. (32), Jimmy Durmaz (30), (33), (31), Steven Nzonzi (30), Şener Özbayraklı (29) gibi oyuncuları kadrosuna katan Cimbom, artık yüzünü gençlere çevirmiş durumda. Aslan'ın listesinde Hassane Bande (20), Joao Mario (19) ve Martin Minchev (18) var. Galatasaray bu oyuncular için önce kulüpleri sonra da menajerleriyle temas kuracak. Sarı-kırmızılı kulüpte ana hedef geleceğin takımının iskeletini kurmak.

NDIAYE İLE TEMAS
Cimbom'da geçen sezon kiralık olarak forma giye Badou Ndiaye için Stoke City'ye yeni teklif yapılmamıştı. Ancak orta sahanın dinamizmini yitirmesi üzerine Senegalli futbolcu bir kez daha gündeme geldi. Devre arasında 28 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibiyle temas kurulacak. Hedef onu kulübe geri kazandırmak.

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