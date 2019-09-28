28 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Madrid derbisi golsüz bitti

Madrid derbisi golsüz bitti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.09.2019

1. Futbol Ligi'nin () 7. haftasında oynanan - maçı golsüz beraberlikle sona erdi.

Wanda Metropolitano Stadı'nda 68 bin taraftar önünde oynanan Madrid derbisi, 90 dakika boyunca karşılıklı ataklar ve önemli pozisyonlarla geçse de heri iki takımın kalecileri gole izin vermedi.

Alınan beraberlikle maç fazlasıyla lider durumda olan puanını 15'e, 3. sıradaki ise 14'e çıkardı.

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