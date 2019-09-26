Galatasaray derbi öncesi taktik çalıştı
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana kısmında Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray formasını 2011-2013 yılları arasında terleten Johan Elmander, antrenmanı ziyaret ederek teknik heyete ve oyunculara başarılar diledi.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç öncesi kampa girecek.
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