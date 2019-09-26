26 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray derbi öncesi taktik çalıştı

Galatasaray derbi öncesi taktik çalıştı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.09.2019

, 'in 6. haftasında cumartesi günü ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana kısmında Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

formasını 2011-2013 yılları arasında terleten , antrenmanı ziyaret ederek teknik heyete ve oyunculara başarılar diledi.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç öncesi kampa girecek.

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