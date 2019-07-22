22 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Şener Özbayraklı sakatlandı

G.Saray'da Şener Özbayraklı şoku!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.07.2019

'ın yeni transferi , dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı. Tecrübeli futbolcunun sağ ayak başparmak kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında hazırlıklarını sürdüren 'ın dün akşam yapılan antrenmanında, sakatlandı. Sarı-kırmızılı kulüpten Şener'in sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağ ayağına aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde 1'inci parmak distal falanksta (başparmak kemiği) non deplase (ayrılmamış) kırık hattı tespit edildi.Tedavisine başlanan oyuncumuz, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalışmalarına devam edecek."

Şener Özbayraklı, yaz döneminde bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Seri’den prim kazanacak Seri’den prim kazanacak
Korkuyorum! Korkuyorum!
Manu kabul etti sıra Fred’de Manu kabul etti sıra Fred’de
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör