Podolski kupayı kaldırdı!

İki sezon formasını giydiği Galatasaray'da taraftarların sevdiği isimler arasına giren Lukas Podolski, eski takımının kazandığı kupalarla poz verdi...

Sarıkırmızılılar, Almanya'da devam eden şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bu ülkeye yolladığı şampiyonluk kupası, Poldi'nin ellerinde havalandı. G.Saraylı heyetin Köln'deki evinde ziyaret ettiği Podolski'ye kupayı elinden düşürmedi.

'EN BÜYÜK GALATASARAY'

Ziyaret sırasında şampiyonluktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Podolski, ""Galatasaray'ı, Galatasaray taraftarlarını ve İstanbul'u unutmam mümkün değil. En büyük Galatasaray" dedi. Bu arada Poldi, sosyal medya hesabından F.Bahçe karşısında lig şampiyonluğunu kazanan A.Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ı kutladı.