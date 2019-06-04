Cimbom'a eski yıldızı Sneijder’den mesaj var
Melo'yu beklemeye alan Galatasaray'a bir başka eski oyuncusu Sneijder'den de mesaj geldi. Hollandalı yıldız, Al Gharaffa ile sözleşmesinin ay sonunda biteceğini, en azından 1 yıl daha oynayacak gücü olduğunu iletti.
Melo'yu beklemeye alan Galatasaray'a bir başka eski oyuncusu Sneijder'den de mesaj geldi. Hollandalı yıldız, Al Gharaffa ile sözleşmesinin ay sonunda biteceğini, en azından 1 yıl daha oynayacak gücü olduğunu iletti. Taraftar, Sneijder'i yeniden izlemek istiyor ama Terim'in de çok sevmesine rağmen teklife 'Evet demesi beklenmiyor.?
MİYASHİRO'YA YAKIN TAKİP
Nagatomo'nun tavsiyesiyle Polonya'da devam eden U20 Dünya Kupası'nda yakından takip edilen Japon Miyashiro 0-0 biten İtalya maçında forma şansı bulamadı. 3-0 kazanılan Meksika karşısında attığı 2 golle dikkat çekse de İtalya maçında şans bulamaması kafaları karıştırdı. Scout ekibi oyuncuyu izlemeye devam edecek.
AGRESİFLİK ÖN PLANDA
Galatasaray'ı bu sezon başarıya taşıyan isimlerin başında gelen Sofiane Feghouli, Süper Lig'de büyük rekabet bir rekabet olduğunu ifade etti. Son güne kadar şampiyonluk yarışının sürdüğünü kaydeden Cezayirli futbolcu, Türkiye ligini, 'Agresifliğin ve taktiğin ön planda olduğu en iyi lig olarak' tanımladı. "Türkiye'nin, İtalya, Almanya, İspanya, İngiltere ve Fransa'dan sonra en iyi lig olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
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