01 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Mitroglou’nun derdi Balotelli

Mitroglou’nun derdi Balotelli
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.06.2019

Marsilya geçen sezon 'yi alınca Kostas Mitroglou ile yollarını ayırmıştı.

Fransız basını "Balotelli- Mitroglou döngüsü" başlıklı haberinde, İtalyan yıldızın Cimbom'a gelebileceğini, bu durumda Yunan forvetin bir kez daha yerinden olacağını yazdı. Haberde "Mitroglou bir kez daha Balotelli tarafından avlanabilir. Balo, 'ın radarında" ifadeleri yer aldı.
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