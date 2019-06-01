01 Haziran 2019, Cumartesi
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Mitroglou’nun derdi Balotelli
Giriş Tarihi: 01.06.2019
Marsilya geçen sezon Mario Balotelli'yi alınca Kostas Mitroglou ile yollarını ayırmıştı.
Fransız basını "Balotelli- Mitroglou döngüsü" başlıklı haberinde, İtalyan yıldızın Cimbom'a gelebileceğini, bu durumda Yunan forvetin bir kez daha yerinden olacağını yazdı. Haberde "Mitroglou bir kez daha Balotelli tarafından avlanabilir. Balo, Galatasaray'ın radarında" ifadeleri yer aldı.
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