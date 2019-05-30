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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Emre Akbaba ve Metin Oktay temalı kamu spotu
Giriş Tarihi: 30.05.2019
Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte cep telefonu kullanımı nedeniyle yaşanan kazalara dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu hazırladı. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan yıldızı Emre Akbaba'nın oynadığı reklamdaki Metin Oktay detayı izleyenleri duygulandırdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte cep telefonu kullanımı nedeniyle yaşanan kazalara dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu hazırladı. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan yıldızı Emre Akbaba'nın oynadığı reklamdaki Metin Oktay detayı izleyenleri duygulandırdı.
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