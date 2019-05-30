30 Mayıs 2019, Perşembe

GALATASARAY

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Emre Akbaba ve Metin Oktay temalı kamu spotu

EGM'nin Metin Oktay'lı temalı kamu spotu duygulandırdı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte cep telefonu kullanımı nedeniyle yaşanan kazalara dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu hazırladı. 'ın maçında ayağı kırılan yıldızı Emre Akbaba'nın oynadığı reklamdaki detayı izleyenleri duygulandırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte cep telefonu kullanımı nedeniyle yaşanan kazalara dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu hazırladı. 'ın maçında ayağı kırılan yıldızı Emre Akbaba'nın oynadığı reklamdaki detayı izleyenleri duygulandırdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'a Ozan Kabak müjdesi! Açıklama geldi G.Saray'a Ozan Kabak müjdesi! Açıklama geldi
G.Saray'da dev kriz! İdmana çıkmadılar G.Saray'da dev kriz! İdmana çıkmadılar
G.Saray'a para yağacak! İşte Devler Ligi'nden gelecek miktar G.Saray'a para yağacak! İşte Devler Ligi'nden gelecek miktar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör