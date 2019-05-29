29 Mayıs 2019, Çarşamba

GALATASARAY

212 milyon TL cepte

212 milyon TL cepte
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.05.2019

Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de en fazla yayın geliri elde eden kulüp oldu.

Sarıkırmızılılar, 212.6 milyon lirayla yayın gelirlerinde zirveye kuruldu. Aslan'ı 174 milyon liralık geliriyle ve 153.8 milyon lirayla F.Bahçe takip etti. 135,7 dördüncü olurken lig ikincisi Başakşehir 134.7 milyonla beşinci sırada yer aldı.

Bir kupa daha yolda
Alt ligler de kupaları toplayan Galatasaray bir zaferin daha eşiğinde... 21 Yaş Altı Ligi müsabakası bugün oynanacak. Süper Lig grubu şampiyonu Galatasaray ile 1. Lig grubu şampiyonu Bolu, Kocaeli'de karşılaşacak. Maç 16.00'da başlayacak.

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