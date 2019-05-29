29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Sarıkırmızılılar, 212.6 milyon lirayla yayın gelirlerinde zirveye kuruldu. Aslan'ı 174 milyon liralık geliriyle Beşiktaş ve 153.8 milyon lirayla F.Bahçe takip etti. Trabzonspor 135,7 dördüncü olurken lig ikincisi Başakşehir 134.7 milyonla beşinci sırada yer aldı.
212 milyon TL cepte
Giriş Tarihi: 29.05.2019
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de en fazla yayın geliri elde eden kulüp oldu.
Sarıkırmızılılar, 212.6 milyon lirayla yayın gelirlerinde zirveye kuruldu. Aslan'ı 174 milyon liralık geliriyle Beşiktaş ve 153.8 milyon lirayla F.Bahçe takip etti. Trabzonspor 135,7 dördüncü olurken lig ikincisi Başakşehir 134.7 milyonla beşinci sırada yer aldı.
Bir kupa daha yolda
Alt ligler de kupaları toplayan Galatasaray bir zaferin daha eşiğinde... 21 Yaş Altı Ligi Süper Kupa müsabakası bugün oynanacak. Süper Lig grubu şampiyonu Galatasaray ile 1. Lig grubu şampiyonu Bolu, Kocaeli'de karşılaşacak. Maç 16.00'da başlayacak.
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