17 Mayıs 2019, Cuma

GALATASARAY

Kupalar ‘Fatih’i

Kupalar ‘Fatih’i
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.05.2019

18’inci ’nı kazanan Cimbom, tarihindeki 7’inci ‘dubleyi’ yapmak istiyor. Kariyerinde 18 kupa bulunan İmparator de takımına 22’inci lig şampiyonluğunu getirmeyi planlıyor

Ziraat finalinde Akhisar'ı 3-1 mağlup edip, 18'inci kez bu alanda mutlu sona ulaşan , gözünü şampiyonluğuna dikti. Pazar günü evinde 'i yenmesi halinde Süper Lig'de 22'inci zaferini elde edecek olan sarı-kırmızılılar, camia olarak dev maça kilitlendi. 3 puanın gelmesi halinde sezonu çifte kupayla kapatacak Cimbom, daha önce 56 sezonda 6 kez 'duble' yapmayı başardı. Türkiye'de 13 sezonda 4 farklı takım hem Süper Ligi hem de Türkiye Kupası'nı aynı sezonda elde etmeyi başardı. GALATASARAY; 1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-
1999, 1999-2000 ve 2014-15'te sezonlarında bu başarıyı kazandı. ile 1998-1999 ve 1999-2000'de 'duble' yapan Cimbom, 7'inci kez aynı başarıyı tekrarlamaya kararlı.

Galatasaray'da kupa coşkusu

Süper Ligi 7 kez kazanarak Türkiye'nin bu alanda en başarılı teknik direktörü olan İmparator Fatih Terim, Türkiye Kupası'nı da 3. kez alarak , ve Gündüz Kılıç'ı yakaladı. 65 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon 3'üncü dublesini yaparsa bu alanda da rekorun tek sahibi olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray’da korkutan gelişme! Antrenmanı yarıda bıraktı G.Saray’da korkutan gelişme! Antrenmanı yarıda bıraktı
Florya'da ilginç anlar! Antrenman devam ederken bir anda... Florya'da ilginç anlar! Antrenman devam ederken bir anda...
Terim kahkahalara boğuldu! Hasan Şaş'tan Taffarel esprisi Terim kahkahalara boğuldu! Hasan Şaş'tan Taffarel esprisi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör