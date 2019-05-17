Kupalar ‘Fatih’i

18’inci Türkiye Kupası’nı kazanan Cimbom, tarihindeki 7’inci ‘dubleyi’ yapmak istiyor. Kariyerinde 18 kupa bulunan İmparator Fatih Terim de takımına 22’inci lig şampiyonluğunu getirmeyi planlıyor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisar'ı 3-1 mağlup edip, 18'inci kez bu alanda mutlu sona ulaşan Galatasaray, gözünü Süper Lig şampiyonluğuna dikti. Pazar günü evinde Başakşehir'i yenmesi halinde Süper Lig'de 22'inci zaferini elde edecek olan sarı-kırmızılılar, camia olarak dev maça kilitlendi. 3 puanın gelmesi halinde sezonu çifte kupayla kapatacak Cimbom, daha önce 56 sezonda 6 kez 'duble' yapmayı başardı. Türkiye'de 13 sezonda 4 farklı takım hem Süper Ligi hem de Türkiye Kupası'nı aynı sezonda elde etmeyi başardı. GALATASARAY; 1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-

1999, 1999-2000 ve 2014-15'te sezonlarında bu başarıyı kazandı. Fatih Terim ile 1998-1999 ve 1999-2000'de 'duble' yapan Cimbom, 7'inci kez aynı başarıyı tekrarlamaya kararlı.

Süper Ligi 7 kez kazanarak Türkiye'nin bu alanda en başarılı teknik direktörü olan İmparator Fatih Terim, Türkiye Kupası'nı da 3. kez alarak Aykut Kocaman, Ahmet Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç'ı yakaladı. 65 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon 3'üncü dublesini yaparsa bu alanda da rekorun tek sahibi olacak.