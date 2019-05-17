17 Mayıs 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray, Süper Lig’in penaltıdan en çok gol bulan takımı oldu

Penaltısaray
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.05.2019

7’si ligin 2. yarısında olmak üzere 10 penaltı kazanan Cimbom bunların 8’ini golle sonuçlandırdı

Üç gün içinde lig ve kupada oynadığı ve Akhisarspor maçlarında toplam 4 penaltı kazanan Galatasaray çarpıcı bir istatistikle dikkatleri çekiyor. Ligin ilk yarısında 3 penaltı kazanan Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Mbaye Diagne'nin transferinin ardından tam 7 kez beyaz noktaya gitti. Kazandığı 10 penaltının 8'ini golle sonuçlandıran Cimbom bu alanda Süper Lig'in lideri oldu. Galatasaray'ı 7 golle Kasımpaşa ve 6 golle Trabzonspor takip etti. Süper Lig'in en fazla penaltı kazanan takımı ise 12 kezle Kasımpaşa. Ancak Mavi-Beyazlılar 3'ü Diagne'nin ayağından olmak üzere toplam 5 kez beyaz noktadan golle buluşma şansını kaçırdı.

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