Galatasaray, Süper Lig’in penaltıdan en çok gol bulan takımı oldu
7’si ligin 2. yarısında olmak üzere 10 penaltı kazanan Cimbom bunların 8’ini golle sonuçlandırdı
Üç gün içinde lig ve kupada oynadığı Çaykur Rizespor ve Akhisarspor maçlarında toplam 4 penaltı kazanan Galatasaray çarpıcı bir istatistikle dikkatleri çekiyor. Ligin ilk yarısında 3 penaltı kazanan Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Mbaye Diagne'nin transferinin ardından tam 7 kez beyaz noktaya gitti. Kazandığı 10 penaltının 8'ini golle sonuçlandıran Cimbom bu alanda Süper Lig'in lideri oldu. Galatasaray'ı 7 golle Kasımpaşa ve 6 golle Trabzonspor takip etti. Süper Lig'in en fazla penaltı kazanan takımı ise 12 kezle Kasımpaşa. Ancak Mavi-Beyazlılar 3'ü Diagne'nin ayağından olmak üzere toplam 5 kez beyaz noktadan golle buluşma şansını kaçırdı.
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