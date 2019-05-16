Galatasaray lige döndü
Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek 57'nci Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek 57'nci Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan kupa finaline ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra sahada koşu çalışmaları yapıldı.
Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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