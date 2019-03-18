İlk dört faulde 4 sarı, 2 cezalı

Galatasaray - Bursa maçında 8 sarı kart çıktı. Sarı-kırmızılılara ilginç şekilde ilk 4 faulde de 4 sarı kart çıktı ve iki oyuncu cezalı duruma düştü.

Önce 44'te Luyindama, 46'da Ndiaye gördükleri kartlarla cezalı oldular ve gelecek hafta Malatyas karşısında oynayamayacak. Ardından 51'de Marcao, 59'da da 4. faulde Emre sarı gördüler. Belhanda itirazdan, Onyekuru forma çıkartmaktan sarıyı yedi. Bursa'da da Lima ve Chedjou sarı karttan kaçamadı.

TİMSAH'IN HASRETİ 14 MAÇA YÜKSELDİ

Bursa, Galatasaray'a karşı şanssızlığını kıramıyor. Yeşil beyazlılar, Süper Lig'de sarı kırmızılılara karşı oynadığı son 14 maçı kazanamadı. Bu mücadelelerin 9'unda Galatasaray kazanan taraf olurken, 5 maç da berabere bitti. Aslan, Bursaspor rekabetinde de en uzun yenilmezlik serisine ulaştı. Bursa'da kaybetmeme serisini 7'ye taşıdı.

EMRE'YE ISLIK VAR

Bursa taraftarı eski oyuncuları Emre Taşdemir'e tepki gösterdi. Sarı-kırmızılıların tribüne çağırdığı genç futbolcuyu, yeşil-beyazlılar ıslıkla protesto etti. Devre arasI Bursa'dan bedelsiz geldiği Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Emre, Cimbom'dan Milli Takım'a çağrılan da tek isim.

TEK DEĞİŞİKLİK

Bursaspor'da sakatlığı bulunan Tunay Torun, kadroda yer almadı. Teknik Direktör Samet Aybaba tarafından kısa süre önce kadro dışı bırakılan ve bu hafta içi affedilen Allano Lima'nın yerine Onur Atasayar ilk 11'de forma giydi. Brezilyalı futbolcu, 38. dakikada Onur'un yerine oyuna dahil oldu.

GALATASARAY BORSADA ZİRVE

Geçen hisseleri yüzde 0,67 artış kaydeden Galatasaray, en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Yılbaşından bu yana da yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi olan Galatasaray, Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine de sahip. Ardından, yüzde 3,18 ile F.Bahçe ve yüzde 3,09 ile Beşiktaş takip etti.