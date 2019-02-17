Kasımpaşa taraftarından Diagne'ye protesto

Galatasaray'la oynanacak mücadele öncesi Kasımpaşalı taraftarlar, Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne'yi protesto etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı konuk ettiği mücadelede Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne eski takımına rakip oldu.

Mücadele öncesinde sarı kırmızılı oyuncular sahaya çıktığı anda Kasımpaşa taraftarları Mbaye Diagne'yi ıslıklayarak protesto etti.

Galatasaray taraftarının kendisini çağırması üzerine tribüne doğru hareketlenen Diagne'yi bu sırada Kasımpaşa taraftarları hem ıslıkladı hem de yuhaladı.

Senegalli golcü, Kasımpaşa taraftarının tepkisine rağmen sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu tribüne doğru gitti ve daha sonra ısınmaya devam etti.

Diagne maç sırasında da protestolara maruz kaldı. Top Senegalli oyuncunun ayağına her geldiğinde tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.