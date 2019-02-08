Belhanda yolcu

Galatasaray'da Younes Belhanda defteri de kapanıyor. Fas medyası başarılı oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiasını gündemine taşıdı.

Galatasaray'da Younes Belhanda defteri de kapanıyor. Fas medyası başarılı oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiasını gündemine taşıdı. Maghrebalaan sitesinin haberine göre, Ocak ayı transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim tarafından ikna edilerek takımda kalması sağlanan Younes Belhanda sezon sonunda Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak. Maghrebalaan sitesi, Galatasaray'ın Belhanda'nın transferi için Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad ile 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığı ve tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü.



5 ASİST YAPTI

Sarı kırmızılı kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Younes Belhanda, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi ve 5 asist yaptı. Gol atamadı.



KASASINI DOLDURDU

Younes Belhanda da satılırsa bu sezon Suudi Arabistan'a gidecek 4'üncü Galatasaraylı olacak. Sezon başında Gomis Al Hilal'e, devre arasında ise Rodrigues Al İttihad'a verilmiş, Maicon ise Al Nassr'a kiralanmıştı. Aslan bu 3 transferden 17 milyon euro kasasına koydu. Eğer Belhanda da giderse bu rakam 26 milyon euro'yu bulacak.