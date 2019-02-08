Belhanda yolcu
Galatasaray'da Younes Belhanda defteri de kapanıyor. Fas medyası başarılı oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiasını gündemine taşıdı.
Galatasaray'da Younes Belhanda defteri de kapanıyor. Fas medyası başarılı oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiasını gündemine taşıdı. Maghrebalaan sitesinin haberine göre, Ocak ayı transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim tarafından ikna edilerek takımda kalması sağlanan Younes Belhanda sezon sonunda Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak. Maghrebalaan sitesi, Galatasaray'ın Belhanda'nın transferi için Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad ile 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığı ve tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü.
5 ASİST YAPTI
Sarı kırmızılı kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Younes Belhanda, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi ve 5 asist yaptı. Gol atamadı.
KASASINI DOLDURDU
Younes Belhanda da satılırsa bu sezon Suudi Arabistan'a gidecek 4'üncü Galatasaraylı olacak. Sezon başında Gomis Al Hilal'e, devre arasında ise Rodrigues Al İttihad'a verilmiş, Maicon ise Al Nassr'a kiralanmıştı. Aslan bu 3 transferden 17 milyon euro kasasına koydu. Eğer Belhanda da giderse bu rakam 26 milyon euro'yu bulacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!