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Galatasaray Eskişehirspor ile yarın hazırlık maçı yapacak
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019
Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı yapacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray'ın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
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