07 Ocak 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Eskişehirspor ile yarın hazırlık maçı yapacak

Cimbom Es-Es ile yarın hazırlık maçı yapacak
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren , yarın 1. Lig ekiplerinden ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 'ın Belek Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

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