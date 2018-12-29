Galatasarayda Maicon bilmecesi

Cimbom stoper bölgesinde büyük bir hareketlilik yaşıyor. Serdar ile yollar ayrıldı, Ozan’a teklif yağıyor. Gözler Maicon’a çevrildi

Galatasaray'da stoper bölgesinden çıkış kapısına en yakın isim olarak Maicon görülüyordu. Al-Hilal sezon başında Brezilyalı stoperi renklerine bağlamaya çok yakındı. Transfer son anda yatmıştı. Devre arasında yine gönderilecekler arasında adı en başta yazılıyordu. Serdar Aziz'in satış listesine konulması ve Ozan Kabak'ın gitme ihtimalinin yükselmesi üzerine gözler 30 yaşındaki isme çevrildi.

İYİ PARAYA GİDER



Maicon için devre arasındaki teklifler beklenecek. Brezilyalı için 5 milyon euro'ya yakın rakamlar gelirse 30 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrılacak. Aslan, Serdar ve Maicon'un satışlarından 10 milyon euro'luk bir rakam bekliyor. Ancak öncelik Serdar'ın satışında. Yönetim ikinci bir Gomis vakası yaşamamak için yeni stoper almadan Maicon ile yolları ayırmayacak.