    23 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Belhanda stoperlerin de gerisinde!

    Belhanda stoperlerin de gerisinde!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'lı gol sayısında takım arkadaşlarıyla kıyaslandığında stoperlerin bile gerisinde kaldı...

    maçında 'un beraberliği getiren golün ortasını yapan sarı-kırmızılı formayla asist sayısını iki sezonda 13'e çıkardı. Ancak Faslı futbolcu, sadece 3 gol atabildi. Belhanda takım arkadaşları ile kıyaslandığında gol sayısında stoperlerin bile gerisinde kaldı.

    Son iki sezonda Maicon 45 maçta 6, 39 maçta 5 kez ağları sarstı ve Belhanda'dan daha çok gol attı.

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