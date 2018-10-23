Belhanda stoperlerin de gerisinde!

Galatasaray'lı Belhanda gol sayısında takım arkadaşlarıyla kıyaslandığında stoperlerin bile gerisinde kaldı...

Bursaspor maçında Eren Derdiyok'un beraberliği getiren golün ortasını yapan Belhanda sarı-kırmızılı formayla asist sayısını iki sezonda 13'e çıkardı. Ancak Faslı futbolcu, sadece 3 gol atabildi. Belhanda takım arkadaşları ile kıyaslandığında gol sayısında stoperlerin bile gerisinde kaldı.

Son iki sezonda Maicon 45 maçta 6, Serdar Aziz 39 maçta 5 kez ağları sarstı ve Belhanda'dan daha çok gol attı.