Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında lider Galatasaray, Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 40 dakikasında Üç Galatasaraylı futbolcu sakatlandı, Fatih Terim üç mecburi değişiklik yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray, iki oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.



Türk telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında savunmada görev yapan Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle oyuna daha fazla devam edemedi. 20. dakikada Serdar Aziz yerine Maicon oyuna dahil oldu.



Sarı-kırmızılı takımda 21. dakikada Sofiane Feghouli de sakatlığı nedeniyle kenara geldi. Bu dakikada Galatasaray'da Feghouli yerine Eren Derdiyok oyuna dahil oldu.



Galatasaray'da sakatlık kabusu devam etti. 40. dakikada Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando sakatlandı ve kenara geldi. 42. dakikada Galatasaray'da Fernando yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu.



Galatasaray, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile karşı kaşrıya gelecek.Ligi'nde Schalke ile karşı karşıya gelecek.