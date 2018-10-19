    19 Ekim 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlandı

    Galatasarayda sakatlık şoku!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018

    'in 9. haftasının açılış maçında lider Galatasaray, Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 40 dakikasında Üç Galatasaraylı futbolcu sakatlandı, Fatih Terim üç mecburi değişiklik yaptı

    'in 9. haftasında Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray, iki oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.

    Türk telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında savunmada görev yapan sakatlığı nedeniyle oyuna daha fazla devam edemedi. 20. dakikada Serdar Aziz yerine Maicon oyuna dahil oldu.

    Sarı-kırmızılı takımda 21. dakikada Sofiane Feghouli de sakatlığı nedeniyle kenara geldi. Bu dakikada Galatasaray'da Feghouli yerine oyuna dahil oldu.

    Galatasaray'da sakatlık kabusu devam etti. 40. dakikada Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando sakatlandı ve kenara geldi. 42. dakikada Galatasaray'da Fernando yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu.

    Galatasaray, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile karşı kaşrıya gelecek.Ligi'nde Schalke ile karşı karşıya gelecek.

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