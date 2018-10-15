    16 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan flaş CAS açıklaması

    Galatasaraydan flaş CAS açıklaması
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    Kulübü, UEFA ile yapılan yapılandırma anlaşmasının, yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne gönderilmesi kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine () başvurduğunu açıkladı.

    Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

    Şirketimiz ile UEFA arasında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının, UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi (CFCB Adjudicatory Chamber) tarafından yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne (CFCB Investigatory Chamber) gönderilmesine dair kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmuştur.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


    Galatasaray CAS'a neden başvuracak?

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