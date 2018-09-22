    23 Eylül 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Selçuk İnan Akhisar kadrosunda yok

    G.Saraylı yıldız Akhisar kadrosunda yok
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018

    lı oyuncu , sarı-kırmızılı ekibin deplasmanda oynayacağı Akhisarspor mücadelesinin kadrosunda yer almadı.

    , Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre oyuncular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon ve sürat çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanın ikinci bölümünde gruplar halinde 5'e 2 dar alan pasları üzerinde duran futbolcular, daha sonra taktik antrenman yaptı.

    Galatasaray takımı, Akhisarspor maçı için akşam saatlerinde İzmir'e gidecek. Sarı-kırmızılı kafile, buradan kara yoluyla Manisa'ya geçecek.

    SELÇUK İNAN KADRODA YOK

    Sarı-kırmızılı ekipte dünkü antrenmanda sakatlanan ve sağ adalesinde orta düzey zorlanma ile kanama tespit edilen , Akhisarspor maçının kadrosunda yer almadı.

    Galatasaray'da Akhisarspor karşılaşması için belirlenen kafilede şu oyuncular yer aldı:

    Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, , , Garry Rodrigues, , , İsmail Çipe, Martin Linnes, , Badou Ndiaye, , Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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