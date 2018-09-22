Galatasaraylı oyuncu Selçuk İnan, sarı-kırmızılı ekibin deplasmanda oynayacağı Akhisarspor mücadelesinin kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre oyuncular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon ve sürat çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanın ikinci bölümünde gruplar halinde 5'e 2 dar alan pasları üzerinde duran futbolcular, daha sonra taktik antrenman yaptı.

Galatasaray takımı, Akhisarspor maçı için akşam saatlerinde İzmir'e gidecek. Sarı-kırmızılı kafile, buradan kara yoluyla Manisa'ya geçecek.

SELÇUK İNAN KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte dünkü antrenmanda sakatlanan ve sağ adalesinde orta düzey zorlanma ile kanama tespit edilen Selçuk İnan, Akhisarspor maçının kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'da Akhisarspor karşılaşması için belirlenen kafilede şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.