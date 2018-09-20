21 Eylül 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Norveçli yıldız 2015-2016 sezonun devre arasında Molde'den transfer olmuştu.
Galatasaray, Martin Linnes'in doğum günü kutladı
Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018
Galatasaray, Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in 27. yaş gününü sosyal medya hesabından, 'İyi ki doğdun Martin Linnes' paylaşımı yaparak kutladı.
Galatasaray, Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in doğum günü unutmadı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Linnes'in yaş gününü 'İyi ki doğdun Martin Linnes' paylaşımıyla kutladı. Başarılı futbolcu, bu sezon Spor Toto Süper Lig, TFF Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1'er maçta forma giydi.
Norveçli yıldız 2015-2016 sezonun devre arasında Molde'den transfer olmuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!
- Enzo Roco Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir?
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Beşiktaş'ta Fabri'nin acısını dindirebilecek 9 kaleci
- Galatasaray'ın hocası Fatih Terim Vitinho'yu istiyor!
- Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
- Gomis'in yanına Brezilyalı yıldız: Vitinho