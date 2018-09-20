    21 Eylül 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray, Martin Linnes'in doğum günü kutladı

    Galatasaray Linnesin doğum günü kutladı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

    , Norveçli futbolcusu 'in 27. yaş gününü sosyal medya hesabından, 'İyi ki doğdun Martin Linnes' paylaşımı yaparak kutladı.

    , Norveçli futbolcusu 'in doğum günü unutmadı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Linnes'in yaş gününü 'İyi ki doğdun Martin Linnes' paylaşımıyla kutladı. Başarılı futbolcu, bu sezon , TFF Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1'er maçta forma giydi.

    Norveçli yıldız 2015-2016 sezonun devre arasında Molde'den transfer olmuştu.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasaray Kulübünden Ada açıklaması Galatasaray Kulübünden "Ada" açıklaması
    UEFAdan flaş karar! Galatasaray... UEFA'dan flaş karar! Galatasaray...
    Galatasaray, Akhisarspor hazırlıklarına devam etti Galatasaray, Akhisarspor hazırlıklarına devam etti
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör