    19 Eylül 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri 20 Eylül'de satışa çıkacak

    Dev derbinin biletleri satışa çıkıyor! İşte fiyatlar...
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 Giriş Tarihi: 18.09.2018

    'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'nin sahasında ile yapacağı derbinin biletleri Perşembe günü satışa çıkarılacak.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçın biletlerinin perşembe gününden itibaren , kongre ve temsilci üyeleri için satışa çıkarılacağı bildirildi.

    FB Kart sahipleri ile Fenercell faturalı abonelerine 21 Eylül Cuma günü satılmaya başlanacak derbi biletlerinin, 22 Eylül Cumartesi gününden itibaren ise genel satışa sunulacağı kaydedildi.

    Sadece "passo.com.tr" internet sitesi üzerinden alınabilecek biletlerin fiyatları şöyle:

    Fenerium üst H-I blok: 130 lira

    Fenerium alt H blok: 230 lira

    Fenerium alt G blok: 270 lira

    Fenerium alt F blok: 325 lira

    Misafir tribünü: 150 lira

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