    17 Temmuz 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray Montrö'deki ilk çalışmasını yaptı

    Galatasaray Montrödeki ilk çalışmasını yaptı
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 16.07.2018

    , 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Zürih'ten geçtiği Montrö kentinde gerçekleştirdi.

    Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenmana bireysel esneklik ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale taktiksel formda dayanıklılık oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Sarı kırmızılılar, İsviçre'nin Montrö kentindeki yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın yerel saatle 10.00'da basın mensuplarına açık, saat 17.30'da ise medya mensuplarına kapalı olmak üzere çift idman yapacak.

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