    12 Temmuz 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    G.Saray'a büyük müjde! Tarık Çamdal...

    G.Saraya büyük müjde! Tarık Çamdal...
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018

    'ın takımdan ayrılması için büyük çaba sarf ettiği için eski takımı Eskişehirspor talip oldu.

    Hedefi Süper Lig olarak belirleyen Eskişehirspor, eski oyuncusu 'a talip oldu.

    Son olarak Ferhat Kiraz'ı renklerine bağlayan Kırmızı-Siyahlılar'ın gündemindeki son isim Tarık Çamdal...

    İki sezon önce de kiralık olarak Es Es'in formasını giyen sol bek için başkan Halil Ünal'ın devreye girdiği ve menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

    Öte yandan Tarık Çamdal için Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un da devrede olduğu ortaya çıktı.

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