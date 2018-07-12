G.Saraya büyük müjde! Tarık Çamdal...

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G.Saray'a büyük müjde! Tarık Çamdal...
Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018
Galatasaray'ın takımdan ayrılması için büyük çaba sarf ettiği Tarık Çamdal için eski takımı Eskişehirspor talip oldu.
Hedefi Süper Lig olarak belirleyen Eskişehirspor, eski oyuncusu Tarık Çamdal'a talip oldu.
Son olarak Ferhat Kiraz'ı renklerine bağlayan Kırmızı-Siyahlılar'ın gündemindeki son isim Tarık Çamdal...
İki sezon önce de kiralık olarak Es Es'in formasını giyen sol bek için başkan Halil Ünal'ın devreye girdiği ve menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
Öte yandan Tarık Çamdal için Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un da devrede olduğu ortaya çıktı.
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