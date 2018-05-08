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    08 Mayıs 2018, Salı

    GALATASARAY

    Umut Bozok: "Türkiye'ye gelirsem Galatasaray'da oynarım

    Türkiyeye gelirsem G.Sarayda oynarım
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 08.05.2018

    Bu sezon Ligue 1'e yükselmeyi başaran Nimes'te forma giyen Umut Bozok, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Umut, bir gün Türkiye'ye transfer olup olmayacağı hakkında konuştu.

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