08 Mayıs 2018, Salı
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Umut Bozok: "Türkiye'ye gelirsem Galatasaray'da oynarım
Giriş Tarihi: 08.05.2018
Bu sezon Ligue 1'e yükselmeyi başaran Nimes'te forma giyen Umut Bozok, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Umut, bir gün Türkiye'ye transfer olup olmayacağı hakkında konuştu.
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