İş bitirici Galatasaray

Süper Lig’de oynadığı 31 maçın 21’ini kazanan Galatasaray, 7 mağlubiyetini de dış sahada aldı. 23 haftayı lider geçerken sadece bir kez 3. sıraya düştü. 7 hafta da 2. sırada yer aldı

Şampiyonluk için artık gün sayan ve 21. kez şampiyonluğu kutlamayı hedefleyen Galatasaray bu sezon ki başarısını rakipleri önünde skoru erken bulmasına borçlu... Bu sezon 21 galibiyet, 3 beraberlik alan ve 66 puan toplayan sarıkırmızılı ekip, 31 maçın tam 21'inde hiç geriye düşmedi. Bu sezon 7 mağlubiyetini de deplasmanda alan ve puan kayıplarını dış sahada yapan sarı-kırmızılılar sadece 8 maçta öne geçemedi. O maçların tamamında da puan kayıpları yaşandı. Öte yandan öne geçilemeyen 8 maçta kaybedilen puanın 22 olması hiç de yabana atılacak bir rakam değil. Bu da lig yarışını erken kopartmasının önüne geçti.

ZİRVEYİ İPOTEK ALTINA ALDI

İlk 13 hafta hep lider olan ve bu sezon toplamda 23 hafta zirvede kalan Galatasaray sadece 7 hafta 2. basamakta kaldı. Sarı-kırmızılılar 3. sıraya ise Malatya'da 2-1 kaybedilen maç sonrasında bir kez düştü. Şimdi son 3 hafta liderliği kimselere kaptırmak istemeyen Cimbom, Akhisar (D), Malatya ve Göztepe (D) karşılaşmalarını kazanarak ligi 75 puanla tamamlamak ve şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefliyor.

GOMİS'İN KATKISI TARTIŞILMAZ

Gol krallığına koşan ve en golcü yabancı rekorunu kırmanın kıyışanda bulunan Bafetimbi Gomis için yapılan 'Skora katkısı yok. Bol gollü maçlarda sahneye çıkıyor' eleştirilerinin çok da karşılığı bulunmuyor. 27 golle 16 puana 6 asistle de 7 puana katkıda bulunan Fransız yıldız, şampiyonluk yarışı yapan 4 takımın skora en fazla katkı sağlayan oyuncuları arasında Visca ile beraber zirvede yer alıyor. Onları Talisca, Emre Belözoğlu ve Babel takip ediyor.

SEZONU KAPATMADILAR

Takım Doktoru Yener İnce, sakatlıkları olan oyuncuların durumuyla ilgili açıklamada bulundu. İnce, "Başka şartlarda Mariano ve Donk'un sezonu kapattığını söylerdik ancak bizim her oyuncuya ihtiyacımız var. Onların geri gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu