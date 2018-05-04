Galatasaray Kulübü'nün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkan adayları, yönetim kurulu listelerini divan kurulu başkanlığına bildirdi

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklama:

Tüzüğümüzün 61.maddesi uyarınca 19-26 Mayıs 2018'de yapılacak olan Seçim Genel Kurulu'nda aday olmak üzere, Sn. Mustafa Cengiz (10649), Sn. Dursun Aydın Özbek (6602), Sn. Ozan Korkut ve (11323), Sn. Ali Fatinoğlu (13396) süresi içinde gerekli evrakları Divan Başkanlığı'na sunarak müracaat etmişlerdir.

Adayların Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin kurulu ve Sicil kurulunda görev yapacak üyelerinin listeleri kıdem ve sicil yönünden yeterlilikleri Sicil kurulunca incelenmiş olarak aşağıda sunulmaktadır.

Eşref Hamamcıoğlu

Galatasaray Spor Kulübü

Divan Kurulu Başkanı



BAŞKAN ADAYI

10649 Mustafa Cengiz



YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

4568 Murat Ece

7228 Mahmut Recevik

7310 F. Okan Böke

7607 Kaan Kançal

8761 M. Ömer Cansever

9047 Abdürrahim Albayrak

10450 Emre Erdoğan

12994 Dorukhan Acar

13177 Yusuf Günay

16129 Dilek Kutlu



YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

8754 Metin Karakaya

10291 Banu Vahapoğlu Akgün

11797 Erol Özmandıracı

14198 İlber Aydemir

15681 Özgür Savaş Özüdoğru



DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

13857 Emir Otluoğlu

15222 M. Güral Ayan

15383 Rehan Ünsay



DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

9750 Ertay Örmen

11802 A. Günhan Aksoy

15498 Başar Gündüz



SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

5281 Mehmet Bilen

7806 Jale Ayşe Karaveli

8054 Selçuk Erdoğmuş

8273 Sedat Vanizör

8446 Enis Boeno

10426 Aykut Uzunoğlu

11675 Necdet Tarkçı



SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI

8920 Neslihan Cengiz

9925 Tayfun Ayrancı

11781 Emre Dai

DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

4645 M. Ömer Akad

4799 Alev Oraloğlu

4840 Ayhan Yeğinsu

7922 Cengiz Akıncı

8234 Tayfun Akgüner

8440 H. Akın Ketenci

8785 M. Süha Balın

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

4191 Ali Salih Özçakır

5303 E. Cem Emiroğlu

7215 Ahmet Kalafatoğlu

7652 Turgut Bilgin

9031 Necati Tunç Şengül

BAŞKAN ADAYI

6602 Dursun Aydın Özbek



YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

5569 Metin Öztürk

5924 M. Taner Aşkın

6329 İbrahim Ziyal

6532 Osman Kocaman

6888 Niyazi Yelkencioğlu

6939 Nasuhi Sezgin

8941 Rıza Tevfik Morova

11026 Levent Yaz

12244 Ercüment Erdem

13642 Dikran Gülmezgil



YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

12108 Cenk Eyüboğlu

12433 M. Osman Aral

12888 Fırat Uygur

13275 Ceyda Üçer

15057 Kayhan Berberoğlu



DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

6886 Cengiz Ergani

10722 Haluk Levent

13405 Suat Sarı



DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

9303 Ayşe Esra Arslan

11359 Ahmet Cebeci

12211 Tolga Erem



SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

7593 Hayri Gürkan Eliçin

7782 Nihal Özfırat

8924 Ömer Faruk Dak

8934 Ali Esat Tansev

9624 Özcan Karamahmutoğlu

11143 Hakan Melek

12319 Oğuzhan Pala



SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI

9362 Utku Çağatay Aksoy

11655 Emrah Şarlak

12437 Jano Kasal

DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

3794 Oğuz Evrenos

4024 Celal Açar

5348 Can Baydarol

5495 Remzi Tan

6360 Ergun Öztürk

6943 Kirkor Döşemeciyan

8281 Murat Canaydın



DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

6534 Beyza Kurşun

7588 Metin Tezerdi

7628 Hakan Ünsaler

7656 Sencer Seren

7839 Can Özatay

BAŞKAN ADAYI

11323 Ozan Korkut



YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

6656 Tuncer Hunca

9015 Şener Macun

9320 Burak Elmas

9689 Adnan Öztürk

10544 Fehmi Naci Cansun

10996 Başar S. Yücel

11263 Cem Ersan

11804 Mete İkiz

12808 Reşit Sinanlı

16253 İsmail Gökhan Esin



YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

8017 Burak Altınbaşak

9491 M. Tuba Toprak Tuncel

10627 Tunca Hazinedaroğlu

11576 Cenk Soyer

11803 Cemal Murat Akar



DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

7100 Emel Çabukoğlu

11996 Ömer Bayraktar

13004 Cevat Genç



DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

6889 M. Ayhan Özmızrak

12797 Ahmet Alp Güran

13424 M. Yasin Çakmak



SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

6443 Celal Erkut

7675 Kemal Erimtan

9120 Sedat Besen

10327 Eray Yazgan

11245 Ender Merter

11848 Adil Bora Palaska

12304 Hüseyin Taşer

SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI

9481 Mehmet Bali

10425 Murat Yürükel

10948 Kamuran Sancar

DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

4636 Celal Emon

4928 Sami Çölgeçen

6720 Zafer Kural

6857 Gülbin Erduran

7628 Hakan Ünsaler

8106 Tamer Celasun

8370 Ahmet Kozikoğlu

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

6255 Aytuğ Sakallıoğlu

7580 M. Afif Şakir

7742 Hasan Vedat Gürer

8328 Özkan Sözübek

9317 Mustafa Akgül



BAŞKAN ADAYI

13936 Ali Fatinoğlu



YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

6459 Deniz Gün Enön

7255 Kemal Ersin Pirinç

7566 Remzi Tözün

9158 Ahu Yaşar Aydın

10430 Levent Karadeniz

11315 İbrahim Bozan

11367 Cemal Dayıoğlu

11469 Pınar Altuğ Tüfekçioğlu

11760 Cenk Gönenç

15369 Ali Araptarlı



YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

7734 Denizhan Ege

9933 Arda Nal

12627 Çetin Öner

14073 Gürhan Ozanoğlu

16154 Esat Akbülbül



DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

9737 Esra Aydın

12610 Mustafa Manav

15046 Kamil Fazıl Dede



DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

11722 Ajda Ahu Giray

14700 Hakan Erkmen

15733 Orkun Kale



SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

7543 Erdan Çokay

7765 Menderes Osmanağaoğlu

8362 Zeliha Demir

9273 Mert Murat Erman

9460 Ertuğrul Yeşilaltay

10596 Ulvi Altıok

12196 Levent Gürdöl



SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI

7835 Ayşen Sarıkan Tanırcan

10158 Filiz Çiftçi

9131 Arzu Tuncer



DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

4152 Celal Üster

4314 Orhan Aral

5259 Emir Turgan

6797 Ali Eşref Dikmen

7101 Osman Macit Söylemez

7801 Yalçın Çakalır

8288 Yılmaz Büyükuncu



DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

4728 Haluk Ünsoy

6818 Özer Soysert

7136 Tayfun Akçay

7896 Erdoğan Kırmanlı

8467 Bedri İlhan Tüzün