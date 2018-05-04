Galatasaray'da Başkan adaylarının Yönetim Kurulu listeleri belli oldu
Galatasaray Kulübü'nün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkan adayları, yönetim kurulu listelerini divan kurulu başkanlığına bildirdi
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklama:
Tüzüğümüzün 61.maddesi uyarınca 19-26 Mayıs 2018'de yapılacak olan Seçim Genel Kurulu'nda aday olmak üzere, Sn. Mustafa Cengiz (10649), Sn. Dursun Aydın Özbek (6602), Sn. Ozan Korkut ve (11323), Sn. Ali Fatinoğlu (13396) süresi içinde gerekli evrakları Divan Başkanlığı'na sunarak müracaat etmişlerdir.
Adayların Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin kurulu ve Sicil kurulunda görev yapacak üyelerinin listeleri kıdem ve sicil yönünden yeterlilikleri Sicil kurulunca incelenmiş olarak aşağıda sunulmaktadır.
Eşref Hamamcıoğlu
Galatasaray Spor Kulübü
Divan Kurulu Başkanı
BAŞKAN ADAYI
10649 Mustafa Cengiz
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
4568 Murat Ece
7228 Mahmut Recevik
7310 F. Okan Böke
7607 Kaan Kançal
8761 M. Ömer Cansever
9047 Abdürrahim Albayrak
10450 Emre Erdoğan
12994 Dorukhan Acar
13177 Yusuf Günay
16129 Dilek Kutlu
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
8754 Metin Karakaya
10291 Banu Vahapoğlu Akgün
11797 Erol Özmandıracı
14198 İlber Aydemir
15681 Özgür Savaş Özüdoğru
DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
13857 Emir Otluoğlu
15222 M. Güral Ayan
15383 Rehan Ünsay
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
9750 Ertay Örmen
11802 A. Günhan Aksoy
15498 Başar Gündüz
SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
5281 Mehmet Bilen
7806 Jale Ayşe Karaveli
8054 Selçuk Erdoğmuş
8273 Sedat Vanizör
8446 Enis Boeno
10426 Aykut Uzunoğlu
11675 Necdet Tarkçı
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
8920 Neslihan Cengiz
9925 Tayfun Ayrancı
11781 Emre Dai
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
4645 M. Ömer Akad
4799 Alev Oraloğlu
4840 Ayhan Yeğinsu
7922 Cengiz Akıncı
8234 Tayfun Akgüner
8440 H. Akın Ketenci
8785 M. Süha Balın
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
4191 Ali Salih Özçakır
5303 E. Cem Emiroğlu
7215 Ahmet Kalafatoğlu
7652 Turgut Bilgin
9031 Necati Tunç Şengül
BAŞKAN ADAYI
6602 Dursun Aydın Özbek
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
5569 Metin Öztürk
5924 M. Taner Aşkın
6329 İbrahim Ziyal
6532 Osman Kocaman
6888 Niyazi Yelkencioğlu
6939 Nasuhi Sezgin
8941 Rıza Tevfik Morova
11026 Levent Yaz
12244 Ercüment Erdem
13642 Dikran Gülmezgil
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
12108 Cenk Eyüboğlu
12433 M. Osman Aral
12888 Fırat Uygur
13275 Ceyda Üçer
15057 Kayhan Berberoğlu
DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
6886 Cengiz Ergani
10722 Haluk Levent
13405 Suat Sarı
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
9303 Ayşe Esra Arslan
11359 Ahmet Cebeci
12211 Tolga Erem
SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
7593 Hayri Gürkan Eliçin
7782 Nihal Özfırat
8924 Ömer Faruk Dak
8934 Ali Esat Tansev
9624 Özcan Karamahmutoğlu
11143 Hakan Melek
12319 Oğuzhan Pala
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
9362 Utku Çağatay Aksoy
11655 Emrah Şarlak
12437 Jano Kasal
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
3794 Oğuz Evrenos
4024 Celal Açar
5348 Can Baydarol
5495 Remzi Tan
6360 Ergun Öztürk
6943 Kirkor Döşemeciyan
8281 Murat Canaydın
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
6534 Beyza Kurşun
7588 Metin Tezerdi
7628 Hakan Ünsaler
7656 Sencer Seren
7839 Can Özatay
BAŞKAN ADAYI
11323 Ozan Korkut
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
6656 Tuncer Hunca
9015 Şener Macun
9320 Burak Elmas
9689 Adnan Öztürk
10544 Fehmi Naci Cansun
10996 Başar S. Yücel
11263 Cem Ersan
11804 Mete İkiz
12808 Reşit Sinanlı
16253 İsmail Gökhan Esin
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
8017 Burak Altınbaşak
9491 M. Tuba Toprak Tuncel
10627 Tunca Hazinedaroğlu
11576 Cenk Soyer
11803 Cemal Murat Akar
DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
7100 Emel Çabukoğlu
11996 Ömer Bayraktar
13004 Cevat Genç
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
6889 M. Ayhan Özmızrak
12797 Ahmet Alp Güran
13424 M. Yasin Çakmak
SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
6443 Celal Erkut
7675 Kemal Erimtan
9120 Sedat Besen
10327 Eray Yazgan
11245 Ender Merter
11848 Adil Bora Palaska
12304 Hüseyin Taşer
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
9481 Mehmet Bali
10425 Murat Yürükel
10948 Kamuran Sancar
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
4636 Celal Emon
4928 Sami Çölgeçen
6720 Zafer Kural
6857 Gülbin Erduran
7628 Hakan Ünsaler
8106 Tamer Celasun
8370 Ahmet Kozikoğlu
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
6255 Aytuğ Sakallıoğlu
7580 M. Afif Şakir
7742 Hasan Vedat Gürer
8328 Özkan Sözübek
9317 Mustafa Akgül
BAŞKAN ADAYI
13936 Ali Fatinoğlu
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
6459 Deniz Gün Enön
7255 Kemal Ersin Pirinç
7566 Remzi Tözün
9158 Ahu Yaşar Aydın
10430 Levent Karadeniz
11315 İbrahim Bozan
11367 Cemal Dayıoğlu
11469 Pınar Altuğ Tüfekçioğlu
11760 Cenk Gönenç
15369 Ali Araptarlı
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
7734 Denizhan Ege
9933 Arda Nal
12627 Çetin Öner
14073 Gürhan Ozanoğlu
16154 Esat Akbülbül
DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
9737 Esra Aydın
12610 Mustafa Manav
15046 Kamil Fazıl Dede
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
11722 Ajda Ahu Giray
14700 Hakan Erkmen
15733 Orkun Kale
SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
7543 Erdan Çokay
7765 Menderes Osmanağaoğlu
8362 Zeliha Demir
9273 Mert Murat Erman
9460 Ertuğrul Yeşilaltay
10596 Ulvi Altıok
12196 Levent Gürdöl
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
7835 Ayşen Sarıkan Tanırcan
10158 Filiz Çiftçi
9131 Arzu Tuncer
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
4152 Celal Üster
4314 Orhan Aral
5259 Emir Turgan
6797 Ali Eşref Dikmen
7101 Osman Macit Söylemez
7801 Yalçın Çakalır
8288 Yılmaz Büyükuncu
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
4728 Haluk Ünsoy
6818 Özer Soysert
7136 Tayfun Akçay
7896 Erdoğan Kırmanlı
8467 Bedri İlhan Tüzün
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