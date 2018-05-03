İnter Serdar Azize talip oldu

03 Mayıs 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
İnter Serdar Aziz'e talip oldu
Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018
Galatasaray'ın Bursaspor'dan kadrosuna kattığı milli yıldız Serdar Aziz'e İtalyan devi İnter talip oldu.
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın Bursaspor'dan transfer ettiği milli yıldız Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, İtalyan basınına röportaj verdi.
İsmi Çizme ekipleriyle anılan G.Saray'ın yıldız stoperi için konuşan Canatar, "İnter gibi takımların Serdar'la ilgilenmesi gurur verici" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ