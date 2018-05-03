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    03 Mayıs 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    İnter Serdar Aziz'e talip oldu

    İnter Serdar Azize talip oldu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018

    Galatasaray'ın Bursaspor'dan kadrosuna kattığı milli yıldız Serdar Aziz'e İtalyan devi İnter talip oldu.

    Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın Bursaspor'dan transfer ettiği milli yıldız Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, İtalyan basınına röportaj verdi.

    İsmi Çizme ekipleriyle anılan G.Saray'ın yıldız stoperi için konuşan Canatar, "İnter gibi takımların Serdar'la ilgilenmesi gurur verici" dedi.

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