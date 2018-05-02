Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğini de sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım son 3 haftaya lider girmeyi başardı. Galatasaray'ın ligde favori haline gelmesinin en büyük nedenlerinden biri de Fatih Terim döneminde yaşanan büyük değişim olarak gösteriliyor.

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