29 Nisan 2018, Pazar
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10 Numara Muhabbet programında konuşan Ahmet Çakar, Sarı-Kırmızılı takımın şampiyonluk yüzdesini verdi.
Çakar, "Bu gece Galatasaray %75 ihtimalle şampiyon oldu!" ifadesini kullandı.
Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyonluk yüzdesini verdi
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçın ardından eski hakem Ahmet Çakar açıklamalarda bulundu. Çakar, “Bu gece Galatasaray %75 ihtimalle şampiyon oldu!” ifadesini kullandı.
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenerek Başakşehir'den liderliği geri aldı. Maçın ardından eski hakem mücadeleyi yorumladı.
10 Numara Muhabbet programında konuşan Ahmet Çakar, Sarı-Kırmızılı takımın şampiyonluk yüzdesini verdi.
Çakar, "Bu gece Galatasaray %75 ihtimalle şampiyon oldu!" ifadesini kullandı.
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