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    29 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyonluk yüzdesini verdi

    Galatasaray %75 şampiyon
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçın ardından eski hakem Ahmet Çakar açıklamalarda bulundu. Çakar, “Bu gece Galatasaray %75 ihtimalle şampiyon oldu!” ifadesini kullandı.

    Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenerek Başakşehir'den liderliği geri aldı. Maçın ardından eski hakem mücadeleyi yorumladı.

    10 Numara Muhabbet programında konuşan Ahmet Çakar, Sarı-Kırmızılı takımın şampiyonluk yüzdesini verdi.

    Çakar, "Bu gece Galatasaray %75 ihtimalle şampiyon oldu!" ifadesini kullandı.

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