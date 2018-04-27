Fatih Terimin ekibinde sürpriz isim!

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Fatih Terim'in ekibinde sürpriz isim!
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018
Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'in isteğiyle takımın atletik performans departmanında göreve başlayan Aysel Uçkan da antrenmanda yer aldı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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