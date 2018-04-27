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    27 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Fatih Terim'in ekibinde sürpriz isim!

    Fatih Terimin ekibinde sürpriz isim!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'in isteğiyle takımın atletik performans departmanında göreve başlayan Aysel Uçkan da antrenmanda yer aldı.

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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