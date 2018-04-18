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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Maçtan önce Galatasaray taraftarına uyarı

    Maçtan önce Galatasaray taraftarına uyarı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018

    ile Teleset Mobilya arasında oynanacak olan karşılaşması öncesinde Galatasaray taraftarına küfürlü tezahürat yapılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

    Yarı Final rövanş karşılaşmasında , 'u konuk ederken, Türk Telekom Arena'da, Galatasaray taraftarlarına uyarıda bulunuldu. Stadyum hoparlörlerinden taraftarlara seslenen görevli, bir sonraki iç saha karşılaşmasında Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Küfür edilmemesi ve sahaya yabancı madde atılmaması konusunda dikkatli olalım. Bir sonraki iç saha maçımız Beşiktaş ile ve bu maç öncesinde ceza almamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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