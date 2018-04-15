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    15 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme

    Galatasaraydan Başakşehire gönderme
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Galatasaray sahasında Başakşehir'i 2-0 yenmesinin ardından sosyal medya hesabından rakibine göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ilgilendiren dev maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Fatih Terim önderliğindeki Aslan, kritik müsabakada rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve puanını 60'a yükseltip yeniden liderlik koltuğunu eline geçirdi.

    Mücadelenin ardından Sarı kırmızılı ekibin İngilizce Twitter hesabı da galibiyet mesajında rakibine göndermede bulundu: Not enough credit (Yetersiz bakiye).

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