Galatasaraydan Başakşehire gönderme

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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Galatasaray sahasında Başakşehir'i 2-0 yenmesinin ardından sosyal medya hesabından rakibine göndermede bulunmayı ihmal etmedi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ilgilendiren dev maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Fatih Terim önderliğindeki Aslan, kritik müsabakada rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve puanını 60'a yükseltip yeniden liderlik koltuğunu eline geçirdi.
Mücadelenin ardından Sarı kırmızılı ekibin İngilizce Twitter hesabı da galibiyet mesajında rakibine göndermede bulundu: Not enough credit (Yetersiz bakiye).
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