;
    15 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Abdurrahim Albayrak: Biz bu yola baş koyduk

    Albayrak: Biz bu yola baş koyduk
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Sportif A.Ş. Başkan Vekili , Başakşehir’i muhteşem bir futbolla mağlup ettiklerini söyleyerek, “Biz bu yola baş koyduk” dedi.

    , 'in 29. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı 'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili , "Ankara'da geçen hafta Başakşehir'i yenip, lider olacağız demiştim. Başta teknik heyetimiz, hocama ve futbolcu kardeşlerimin hepsine teşekkür ediyorum. En büyük alkışı da taraftarlarımıza veriyorum. 90 dakika susmadılar. Biz bu yola baş koyduk. Allah'ın izni ile en zorlu maçlarımızdan birini oynadık. Başakaşehir'i muhteşem bir futbolla mağlup ettik. Hocamızın söylediği her şeyi yaptılar ve hedefimize ulaştık" diye konuştu.

    "GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ DA BİZİM SOYUNMA ODAMIZA KADAR GELDİ, TEBRİK ETTİ"

    Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Arda Turan ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bir araya gelmemesinin sorulması üzerine Albayrak, "O konuda ben bir şey söyleyemem. Zaten gergin oldu maç. Maçın sonunda herkes birbirini tebrik etti. Göksel Gümüşdağ da bizim soyunma odamıza kadar geldi, tebrik etti. Futbolun içerisinde bu centilmenlikler var. Geçen hafta biz mağlup olduk. Fatih hoca gitti, Ümit hocayı tebrik etti. Kaptırmış olduğumuz liderliği geri almanın sevincindeyiz" şeklinde konuştu.
    Türk Telekom Stadyumu'nda muhteşem bir taraftarların olduğunu söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Özlediğimiz taraftar coşkumuzu gördük. Kulağım hala çınlıyor. Futbolcularımız da soyunma odasına aynı şeyi söylediler. Muhteşem taraftarlar vardı. 5 maç kaldı. İnşallah sonunda gülen biz oluruz" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasaray kazandı! Sosyal medya yıkıldı Galatasaray kazandı! Sosyal medya yıkıldı
    Ryan Donktan Mariano itirafı Ryan Donk'tan Mariano itirafı
    Mariano: Bu maç sezonun finaliydi Mariano: Bu maç sezonun finaliydi
    BİZE ULAŞIN