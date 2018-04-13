Galatasarayda seçim tarihi belli oldu

13 Nisan 2018, Cuma
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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018
Galatasaray'da olağan seçim genel kurul toplantısının 19 Mayıs 2018 Cumartesi saat 10:00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Mayıs 2018 günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;
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