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    13 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

    Galatasarayda seçim tarihi belli oldu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    Galatasaray'da olağan seçim genel kurul toplantısının 19 Mayıs 2018 Cumartesi saat 10:00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Mayıs 2018 günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verildi.

    Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

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