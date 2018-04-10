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    10 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    Usta yazarlar G.Birliği - G.Saray maçını yorumladı

    Usta yazarlar G.Saray maçını yorumladı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Erman Toroğlu: Galatasaray buz kesti
    Sorarım size... Bu maç öncesi 3 puan Galatasaray'a mı daha çok lazımdı, Gençlerbirliği'ne mi? Kesinlikle Gençlerbirliği'ne… Neden?
    Gençlerbirliği'nin bundan sonra oynayacağı maçlardaki en önemli rakibi, ligde kalma mücadelesi verdiği Osmanlıspor.
    Diğerleri daha yukarıdaki takımlar. Yani rakibini yendiği zaman altına alacağı bir tane takım var şu andaki görüntüde. Peki G.Saray için öyle mi? Hayır.
    Galatasaray, bundan sonra şampiyonluğa oynayan iki iki rakibi ile karşılaşacak. Biri Başakşehir, biri Beşiktaş...
    Gençlerbirliği maçının sonucu yukarıdaki görüntüyü şuna getirdi; Artık Galatasaray'ın hesap etme şansı yok. Yok 1 beraberlik, yok 2 beraberlik bir mağlubiyet...
    Hepsi hikaye. Eğer çıkıp sahanda Başakşehir ve Beşiktaş'ı yenersen olayı bitirirsin. Yenemezsen kendin bitersin!
    Bu kadar basit. Çok anormal şeyler olmazsa, görüntü bu.

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