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    10 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    Fatih Terim yenilginin faturasını 3 isme kesti

    Terim faturayı 3 isme kesti
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Gençlerbirliği Galatasaray maçının yankıları sürüyor... Sarı-kırmızılılar, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada liderliği Ankara deplasmanında bıraktı. Fatih Terim, çılgına döndüğü maç sonrasında 3 futbolcusuna patladı!

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