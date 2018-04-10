10 Nisan 2018, Salı
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Fatih Terim yenilginin faturasını 3 isme kesti
Giriş Tarihi: 10.04.2018
Gençlerbirliği Galatasaray maçının yankıları sürüyor... Sarı-kırmızılılar, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada liderliği Ankara deplasmanında bıraktı. Fatih Terim, çılgına döndüğü maç sonrasında 3 futbolcusuna patladı!
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