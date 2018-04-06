;
    06 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Tudor Galatasaray'a neden dava açtı?

    Tudor Galatasaraya neden dava açtı?
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı mağlubiyet sonrası sarı - kırmızılı takımdan gönderilen Igor Tudor'un 'a dava açması gündeme bomba gibi düşmüştü. Tecrübeli çalıştırıcının Galatasaray'a neden dava açtığı ortaya çıktı.

    'a tazminat davası açan Igor Tudor'un bu gerekçesinin altında yatan neden belli oldu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasaray başkan adayının olay görüntüleri! Galatasaray başkan adayının olay görüntüleri!
    Avrupada iç sahada galibiyet yüzdesi en iyi olan takımlar Avrupa'da iç sahada galibiyet yüzdesi en iyi olan takımlar
    Galatasaray talip oldu Everton alıyor Galatasaray talip oldu Everton alıyor
    BİZE ULAŞIN