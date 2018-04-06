Tudor Galatasaraya neden dava açtı?

06 Nisan 2018, Cuma
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Tudor Galatasaray'a neden dava açtı?
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018
Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı mağlubiyet sonrası sarı - kırmızılı takımdan gönderilen Igor Tudor'un Galatasaray'a dava açması gündeme bomba gibi düşmüştü. Tecrübeli çalıştırıcının Galatasaray'a neden dava açtığı ortaya çıktı.
Galatasaray'a tazminat davası açan Igor Tudor'un bu gerekçesinin altında yatan neden belli oldu.
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