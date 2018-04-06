Tudor Galatasaraya neden dava açtı?

Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı mağlubiyet sonrası sarı - kırmızılı takımdan gönderilen Igor Tudor'un Galatasaray'a dava açması gündeme bomba gibi düşmüştü. Tecrübeli çalıştırıcının Galatasaray'a neden dava açtığı ortaya çıktı.

Galatasaray'a tazminat davası açan Igor Tudor'un bu gerekçesinin altında yatan neden belli oldu.