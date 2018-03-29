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    29 Mart 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray'da anlamlı ziyaret

    Galatasarayda anlamlı ziyaret
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Futbol Takımı'nın teknik heyeti ile sarı-kırmızılı oyuncular Selçuk İnan ve Bafetimbi Gomis, Galatasaraylılar Yurdu'nu ziyaret ederek buranın yaşlı sakinleriyle bir araya geldi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim, yardımcıları Levent Şahin, Ümit Davala, Hasan Şaş, futbol takımı oyuncuları kaptan Selçuk İnan ve Bafetimbi Gomis'in, Florya'da bulunan lılar Yurdu'na ziyarette bulundukları belirtildi.

    Teknik heyet ile oyuncuların, yurt sakinlerine çiçek verip, kendileriyle yakından ilgilendikleri, çekilen toplu fotoğrafın ardından ziyaretin tamamlandığı aktarıldı.

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