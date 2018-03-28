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    28 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    G.Saray'dan sakatlarla ilgili açıklama

    G.Saraydan sakatlarla ilgili açıklama
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Galatasaray'dan sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Martin Linnes, Selçuk İnan ve Fernando'nun son durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, A Milli Takım'dan hafif sakatlıkla dönen Serdar Aziz ve Selçuk İnan'ın tedavisine başladıklarını belirterek, "Serdar Aziz ve Selçuk İnan'ın milli takımda hafif sakatlıkları oldu. Tedavilerine başladık. Tedavileri olumlu seyrediyor. Bir sorun yok. Bugün sadece koşu yapıyorlar. Trabzonspor maçında bizimle beraber olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

    Norveç Milli Takımı kampında sakatlık geçiren Martin Linnes'in kontrollerini yapacaklarını aktaran İnce, "Martin Linnes, milli takım antrenmanında arka adalesinde bir sakatlık yaşadı. Bizim ricamız üzerine milli takımdaki iki maçta da oynatılmadı. Durumu yarın yapılacak kontrol sonucunda belli olacak" ifadelerini kullandı.

    Yener İnce, bugünkü antrenmana katılmayan Eren Derdiyok'un ise özel program dahilinde çalıştığını vurgulayarak, "Eren Derdiyok sakatlıktan çıktığı için özel çalıştırıyoruz. Trabzonspor maçında bizimle olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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