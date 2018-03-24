Galatasaray Matayı kaçıracak

İspanya'da gündem Jaime Mata...

El Gol Digital, Valladolid'in 29 yaşındaki forvetine Valencia, Getafe ve Eibar'dan sonra G.Saray'ın da talip olduğunu duyurdu. Haberde, Valladolid'in Mata'yı elinde tutmasının zor olduğu belirtilirken, G.Saray'ın yıldız ismi orman yangınından kaçırır gibi İspanyol futbolundan kaçırabilecek güçte olduğu vurgulandı.