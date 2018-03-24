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    24 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray Mata'yı kaçıracak

    Galatasaray Matayı kaçıracak
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    İspanya'da gündem ...

    El Gol Digital, Valladolid'in 29 yaşındaki forvetine Valencia, Getafe ve Eibar'dan sonra G.Saray'ın da talip olduğunu duyurdu. Haberde, Valladolid'in Mata'yı elinde tutmasının zor olduğu belirtilirken, G.Saray'ın yıldız ismi orman yangınından kaçırır gibi İspanyol futbolundan kaçırabilecek güçte olduğu vurgulandı.

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