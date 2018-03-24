Galatasaray Matayı kaçıracak

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Galatasaray Mata'yı kaçıracak
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
İspanya'da gündem Jaime Mata...
El Gol Digital, Valladolid'in 29 yaşındaki forvetine Valencia, Getafe ve Eibar'dan sonra G.Saray'ın da talip olduğunu duyurdu. Haberde, Valladolid'in Mata'yı elinde tutmasının zor olduğu belirtilirken, G.Saray'ın yıldız ismi orman yangınından kaçırır gibi İspanyol futbolundan kaçırabilecek güçte olduğu vurgulandı.
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