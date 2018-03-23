Maicona kötü haber

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Maicon'u milli takıma davet etmeyeceğini açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında Maicon hakkında da konuşan Santos, "Maicon harika bir oyuncu ama Portekiz savunmada bir problem yaşamıyor, şu an için Maicon'u çağırmayacağım ancak ileride kararımı değiştirebilirim." dedi.

Brezilya Milli Takımı'nda hiç forma giymeyen Maicon, teklif gelmesi halinde Portekiz adına oynayabileceğini söylemişti.