Mustafa Cengizden Soylu ve Özhasekiye ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi makamlarında ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyesi Hacı Hüseyin Toprak, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Gayrimenkul AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, Soylu ile Özhaseki'ye ayrı ayrı ziyarette bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretlerde Bakan Özhaseki'ye memleketi Kayseri'yi temsilen 38 numaralı, Trabzonlu olan Bakan Soylu'ya da 61 numaralı Galatasaray formalarının hediye edildiği bildirildi.







