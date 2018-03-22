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    22 Mart 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray, Özhan Canaydın'ı andı

    Galatasaray, Özhan Canaydını andı
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 22.03.2018

    Galatasaray Kulübü, vefatının 8. yıl dönümü nedeniyle eski başkanlardan Özhan Canaydın'ı andı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Spora sadece başarı ve mücadele anlamı yüklemeyen, sporun saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı abisi Özhan Canaydın, nadir görülen bir duruşun temsilcisi olarak taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı." denildi.

    Açıklamada, "Aramızdan ayrılışının 8. yılında, son nefesine kadar yüreğinde Galatasaray sevgisini taşıyan başkanlarımızdan Özhan Canaydın'ı saygı, hasret ve özlemle bir kez daha anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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